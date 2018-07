Inter, ecco Lautaro Martinez: contratto fino al 2023

04/07/2018

LAUTARO: "NON VEDO L'ORA DI INIZIARE"

Dopo l'ufficializzazione, queste le prima parole di Lautaro Martinez a Inter Tv. "Sono pronto. Dico la verità, sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l’ora di iniziare. Ho seguito l’intera stagione, prima di tutto voglio conoscere i miei nuovi compagni e l’allenatore. Poi vedrò cosa mi chiede di fare in campo. Sono qui per questo. Sono pronto a dare il meglio per questa nuova squadra, con questa nuova maglia. Mi aspetto di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. E’ molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante per continuare a migliorare e aggiungere altre qualità al mio gioco. In più, come ho detto, cercherò di dare il meglio per questa maglia, aiutando i miei compagni e facendo quello che mi chiede l’allenatore".