Inter: ecco il piano per arrivare a Lavezzi

14 gennaio 2016

Guarin in Cina e Soriano all'Inter, ma c'è anche un piano definito per arrivare a Lavezzi: questo lo scenario di mercato che si potrebbe concretizzare nelle prossime ore. Tutto dipende dal futuro del colombiano che sta valutando le proposte milionarie (si parla di un ingaggio da oltre 6 milioni di euro all'anno) arrivate dall'Oriente: su di lui, infatti, ci sono il Jangsu Suning e lo Shanghai Greenland Shenua. Entrambe le squadre sono pronte a sborsare 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista e i nerazzurri non hanno intenzione di opporsi.



Soldi che, in gran parte, verrebbero girati alla Sampdoria per arrivare a Soriano, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco. Mancini lo ha individuato come il sostituto ideale perché è dotato di tecnica e, soprattutto, è bravo anche a impostare l'azione, quello che serve all'Inter. I nerazzurri, come anticipato su Premium Sport a Calciomercato, avrebbero già un accordo con i blucerchiati e con l'agente del giocatore. Il 21 gennaio scade la clausola rescissoria di 15 milioni di euro di Soriano, ma l'Inter non ha fretta e aspetta la decisione di Guarin. Anche perché i nerazzurri si farebbero comunque vivi con i blucerchiati e cercherebbero di abbassare le pretese di Massimo Ferrero inserendo qualche contropartita (Dodo, Santon o Ranocchia).



E con quei soldi risparmiati (sommati a un altro risparmio, quello sull'ingaggio di Guarin), Piero Ausilio partirebbe fin da subito all'assalto di Lavezzi, in scadenza del Psg.



Ma il mercato dell'Inter non finisce qui. L'eventuale addio di Vidic (accordo per risolvere il contratto col club di corso Vittorio Emanuele) e la cessione di Ranocchia, potrebbero spingere Piero Ausilio a riportare Rolando (oggi al Marsiglia) a Milano e trattare Zukanovic.