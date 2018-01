Inter, doppio tavolo spagnolo a Barcellona e Marbella: si chiude per Rafinha. E Ramires? "Speriamo in un esito felice"

17 gennaio 2018

Mentre Ausilio lavora ad oltranza a Barcellona per concludere già in giornata il trasferimento di Rafinha, si riapre (ma ormai gli stop and go sono stati talmente tanti che sbilanciarsi diventa un vero e proprio azzardo) la pista che porta a Ramires. Secondo quanto riferito da Premium Sport, l'agente del giocatore Luis Carlini, in questi minuti è arrivato a Marbella, sede del ritiro dello Jiangsu Suning, per cercare di dare nuovo impulso a una trattativa.