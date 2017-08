Inter, Dalbert si presenta: "Spero di emulare Roberto Carlos"

23 agosto 2017

Henrique Dalbert si presenta ai tifosi dell'Inter rispondendo alle domande sui social e non nasconde l'entusiasmo per la sua nuova avventura: "Mi piace tutto dell'Inter. In Brasile ho sofferto molto, con la mia famiglia ho pianto tanto. Ma ora sono in nerazzurro, sognavo di arrivare ad alti livelli. Roberto Carlos è un mio idolo. Tutti in Italia lo ricordano e sarebbe una grande soddisfazione poterlo emulare".