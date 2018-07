Inter, da Madrid: Icardi nella lista di Perez, il Real ritorna su Maurito

20/07/2018

Possibile, anzi probabile, che Florentino Perez abbia effettivamente messo gli occhi su Icardi. Possibile, anzi probabile, che il Real Madrid abbia pensato (e pensi) seriamente all'argentino che ha chiuso l'ultima stagione in Serie A mettendo a segno 29 gol. Possibile, anzi probabile, che il club campione d'Europa abbia anche sondato l'entourage di Maurito per capirne le intenzioni. Ciò che invece, al netto di tutto questo, non è più possibile è strappare Icardi all'Inter pagando la clausola rescissoria di 110 milioni che avrebbe automaticamente sciolto il legame contrattuale tra il centravanti sudamericano e il club nerazzurro: quella clausola, infatti, è scaduta cinque giorni fa!



Dettaglio evidentemente sfuggito a Marca, quotidiano di Madrid che oggi titola proprio su Maurito, facendo riferiferimento a quei 110 milioni che Perez - si scrive - potrebbe investire per ritrovare quei gol persi con la partenza di Cristiano Ronaldo e il ventilato addio di Benzema. Cifra elevata ma non tanto quanto quella "attuale", in un regime di libero mercato a clausola scaduta: se Perez lo vuole, gli euro da scucire sono insomma molti di più. Detto e ribadito che, in ogni caso, l'Inter non è intenzionata a vendere il suo capitano e che Icardi non ha desiderio di lasciare Milano.