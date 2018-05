Inter da Champions: idea Stroorman e si riparte da Handanovic, Skriniar e Icardi

21 maggio 2018

Il futuro dell'Inter è adesso. E' iniziato al fischio finale della gara contro l'Olimpico, vinta in rimonta sulla Lazio. Ora il club di corso Vittorio Emanuele può pensare in grande ed allestire, con Luciano Spalletti, una rosa in grado di restare tra le prime quattro e, ovviamente, scalare anche la classifica e iniziare a lottare con Juventus, Napoli e Roma. E' da questi risultati che si riesce a colmare il gap. Ma che Inter sarà quella che si appresta a giocare la Champions League nella prossima stagione? Un'Inter in grado di trattenere gente come Handanovic, Skriniar e Icardi e puntare su due o tre nomi. La conferma è arrivata da Piero Ausilio a Radio Uno: "Mauro ha un contratto di tre anni. La volontà e la voglia è di migliorare qualcosa nel contratto dando la giusta gratificazione al ragazzo. Con lui e con altri ci siederemo al tavolo per parlare di contratto".



In primis, quello di Strootman. I nerazzurri sono in stretto contatto con il suo entourage e l'accordo di massima c'è. L'olandese ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, la Roma non fa sconti non avendo più quella fretta di vendere. Il giallorosso è la prima scelta di Spalletti. Poi, si penserà al riscatto di Rafinha dal Barcellona e all'arrivo di Ilicic dall'Atalanta. Senza dimenticare i due colpi già piazzati a parametro zero: De Vrij e Asamoah più Lautaro Martinez pagato 22 milioni di euro (bonus esclusi). Il tecnico di Certaldo ha chiesto anche un altro attaccante da affiancare a Icardi. Ci sarà un incontro tra allenatore e dirigenti per disegnare il profilo adatto e la disponibilità economica. Che arriverà anche dalle cessioni di Nagatomo (Galatasaray), Joao Mario (West Ham), Kondogbia (Valencia) e forse anche da quella di Candreva. Il rinnovo con l'ex biancoceleste tarda ad arrivare e potrebbe partire. Se parte lui, non andrà via Perisic. Certo, se per il croato arrivassero irrinunciabili si potrebbe pensare a un altro colpo per sostituirlo, ma è ancora prematuro intavolare ipotesi e discorsi.



Infine, in difesa è più difficile il riscatto di Cancelo: costa 35 milioni di euro e il Valencia non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese. A queste cifre non si va avanti nel dialogo con gli spagnoli. "la Champions risolve i problemi di bilancio dell'Inter. Ci sono dei riscatti importanti e non sarà facile, non possiamo nasconderlo", ha spiegato Ausilio.