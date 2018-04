Inter, con Mancini ct la suggestione è il Mourinho-bis

19 gennaio 2016

In quello che potrebbe essere un vero e proprio dejà vu, quindi, Erick Thohir sta maturando l'idea che - in caso di addio di Mancini - l'uomo giusto al momento giusto dovrà essere José Mourinho. Proprio lui, lo Special One, il quale ha fallito il Chelsea-bis ma che si è sempre dichiarato interista nel midollo e disponibile, un giorno, a tornare.



Va detto che Mourinho sogna la panchina del Manchester United, che si separerà da Van Gaal, presto o tardi. Ma sulla strada del portoghese potrebbe esserci Pep Guardiola a mettergli il bastone tra le ruote. Un ritorno all'Inter per Mou si configurerebbe davvero come un replay di quanto accaduto nel 2008: Mancini aveva ricostruito l'Inter dalla base, aveva riportato i nerazzurri al vertice del calcio italiano. Mou aveva completato il lavoro.



Il contratto di Mancini con l'Inter scade nel 2017: tre anni sono infatti il tempo che Thohir si era dato per ritrovare l'Inter al top in Italia e in Europa. Una chiamata azzurra per il Mancio potrebbe stravolgere quindi i piani del presidente, che non vedrebbe altro nome se non quello di Mourinho come guida. Per ora si tratta solo di una suggestione, come detto. Dopo gli Europei e dopo il probabilissimo addio di Conte scopriremo se questi tasselli andranno a comporre un puzzle che qualche mese fa non avremmo minimamente immaginato.