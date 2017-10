Inter, colpo a centrocampo: intesa con Vidal

18 ottobre 2017

Dopo la vittoria nel derby e l'apertura del governo cinese agli investimenti internazionali, dunque, per l'Inter arriva un'altra buona notizia dal mercato. A gennaio, infatti, Arturo Vidal potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Un colpo importante per Spalletti, che col cileno a disposizione potrebbe dare l'assalto al grande obiettivo stagionale, rovinando i piani di Juve e Napoli. In Bundes, del resto, l'avventura di Vidal sembra ormai agli sgoccioli. Arturo, infatti, ha voglia di cambiare aria e di tornare a confrontarsi con il campionato italiano. Un dettaglio importante per le sorti della trattativa, che comunque dipenderà dalla volontà del Bayern di trattare il centrocampista con l'Inter. Per ora non sono trapelati dettagli circa le cifre in ballo, ma i nerazzurri starebbero pensando seriamente a chiudere l'affare. Al Suning Center il sogno Vidal sembra più vicino.