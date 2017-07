Inter, Chelsea su Candreva: "Fa piacere, ma sono felice qui"

23 luglio 2017

L'OFFERTA DEL CHELSEA: 25 MILIONI

Secondo i tabloid inglesi, i Blues avrebbero messo sul piatto della bilancia 25 milioni per l'esterno dell'Inter, già cercato da Antonio Conte nella sessione invernale del mercato. Perso Danilo, ufficiale al Manchester City di Guardiola, ecco dunque che i campioni d'Inghilterra tornano di prepotenza sul giocatore. La sua partenza sbloccherebbe per i nerazzurri le operazioni in entrata: Dalbert e Keita.



L'Inter ha bisogno di vendere per sbloccare definitivamente il mercato in entrata. E i 25 milioni che il Chelsea sarebbe pronto a pagare per il cartellino di Candreva farebbero proprio al caso di Sabatini, visto che sul fronte Perisic non ci sono novità - il Manchester United vuole il croato ma il club nerazzurro chiede 55 milioni di euro o l'inserimento nella trattativa di Martial come contropartita tecnica. Candreva raggiungerebbe volentieri il suo ex ct, con cui i rapporti sono sempre stati buoni. La sua parte partenza darebbe il la alle entrate in casa nerazzurra. I nomi sono quelli del brasiliano Dalbert, per cui il Nizza ha 'abbassato' le pretese a 20 milioni più bonus e Keita, che l'Inter non molla nonostante la resistenza di Lotito e la concorrenza della Juve. Fatta per Vecino, per cui i nerazzurri pagheranno la clausola di 24 milioni alla Fiorentina in due rate, è partita anche l'offensiva per Karamoh, 19enne ala del Caen. Prima offerta respinta ma in Francia sono certi che l'Inter arriverà a pagare 7 milioni per regalare il giocatore a Spalletti.