Inter, che beffa: Rafinha vicino al Betis, salta il piano per Joao Mario

20/08/2018

Cattiva notizia di mercato per l' Inter dalla Spagna. Secondo l'emittente catalana RAC1, il padre-agente di Rafinhha sarebbe a Siviglia per chiudere il passaggio del giocatore in biancoverde . Una doppia beffa per i nerazzurri. L'arrivo al Betis di Rafinha, che l'Inter avrebbe voluto riscattare, sembra chiudere infatti definitivamente le trattative col club spagnolo per Joao Mario , diventato ormai una grana tecnica ed economica ad Appiano Gentile.

Oltre al danno, la beffa. Per l'Inter la questione Rafinha rischia di diventare un vero guaio. In primo luogo perché, al netto del costo dell'operazione, Spalletti avrebbe preferito che la società lo riscattasse, in secondo luogo perché la trattativa tra il Barça e il Betis per il brasiliano ha allontanato di fatto un'opzione importante per la cessione di Joao Mario, per cui i nerazzurri stanno cercando una soluzione che non incida sul bilancio. A Milano il rimpianto per Rafinha è sempre più forte.