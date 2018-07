Inter, casting sulla fascia: ora spunta Henrichs

07/07/2018

L'Inter continua la ricerca di un terzino, dopo l'addio di Cancelo nel frattempo passato dal Valencia alla Juventus. In Corso Vittorio Emanuele sono stati fatti tanti nomi: Florenzi, Vrsaljko, Darmian e Zappacosta . Nelle ultime ore, però,è spuntato quello di Henrichs , il giocatore del Bayer Leverkusen . A spaventare i nerazzurri è la clausola da 35 milioni di euro inserita nel contratto in scadenza a giugno 2022.

Piero Ausilio vuole accordarsi con il Bayer Leverkusen per una cifra inferiore ai 35 milioni. Non sarà facile per il ds interista avere la meglio in questa trattativa per il calciatore tedesco di origini ghanesi. Ma è la dimostrazione che l'Inter non si ferma di certo dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano.