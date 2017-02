Inter, Cannavaro insiste per portare Banega in Cina

13 febbraio 2017

A gennaio il suo era uno dei nomi caldi sulla direttiva Italia-Cina. Oggi torna a esserlo perchè il mercato orientale resta aperto: c'è tempo sino al 28 febbraio e per questo Fabio Cannavaro non ha perso la speranza di avere con sè Ever Banega . Lo scrive Estadio Deportivo, quotidiano di Siviglia, città in cui il centrocampista nerazzurro ha ancora molti legami. L'offerta del Tianjin è allettante: 25 milioni per l'Inter, 6 all'anno per l'argentino.

Considerando che Banega è arrivato a parametro zero la scorsa estate, dal punto di vista economico sarebbe sicuramente un buon colpo per le casse nerazzurre. Meno invece dal punto di vista tecnico, anche se è vero che sinora l'argentino non ha reso per quanto sperato.



Valutazioni da fare, dunque, con attenzione: esattamente quell'attenzione che il ds interista Piero Ausilio dove porre sulla situazione contrattuale di Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 che ieri contro l'Empoli ha fatto il suo esordio in Serie A confermando nei minuti che Pioli gli ha concesso quanto di buono si dice di lui. E molte sono le squadre pronte a tentare il giovane trentino che nel post partita, intervistato da Premium, non si è voluto sbilanciare sul suo futuro: il 19 maggio compirà 18 anni, sul tavolo c'è un rinnovo delicato per un giocatore che Suning non vuole certo perdere.



Linea verde da perseguire che porta ad un altro giovane talento: Patrik Schick, attaccante ceco classe '96 della Samp finito nel mirino dei nerazzurri. L'ex Sparta Praga è infatti in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo nerazzurro, che oggi ha in programma un incontro con il suo agente.