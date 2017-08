Inter, Cancelo è a Milano: visite poi la firma

21 agosto 2017

È il giorno dello scambio Kondogbia-Cancelo tra Inter e Valencia. L'esterno portoghese, infatti, è arrivato a Milano per le prime visite mediche di rito e la firma del contratto con i nerazzurri. Percorso inverso per il centrocampista francese che è già in Spagna e ha firmato con il suo nuovo club. Scambio di prestiti con diritto di riscatto: l'esterno costerà 35 milioni di euro, mentre il mediano è valutato 25.