Inter, caccia al mediano: da Lucas Leiva a Luiz Gustavo, tutti i nomi

23 dicembre 2016

Che l'Inter abbia bisogno di un costruttore di gioco, capace di dare equilibrio in fase difensiva ma anche e soprattutto di costruire l'azione, è cosa chiara. L'avevamo scritto, alla fine del mercato, che questo era il tassello mancante. Lo sapeva Mazzarri, lo sapeva Mancini, non ha fatto in tempo a chiederlo De Boer, lo ha chiesto Pioli.



E allora avanti. I buoni risultati dell'allenatore subentrato unita alla politica di cessioni in programma a gennaio permetteranno alla società nerazzurra di sondare il mercato per dare a Pioli il suo costruttore di gioco. Il sogno nemmeno tanto segreto è quello di Luiz Gustavo, indicato chiaramente da Mazzarri come obiettivo principale al suo arrivo all'Inter. Wolfsburg inamovibile, arrivò Medel con ben altre caratteristiche. Anche adesso è difficile, se non impossibile, strapparlo ai tedeschi, che già a gennaio si priveranno di Draxler e non hanno bisogno di liquidità. Il caso Perisic, poi, insegna che trattare con la società della Volkswagen non aiuta.



L'altro obiettivo complicato è Milan Badelj, che ha più volte manifestato - attraverso le parole del proprio agente - il desiderio di lasciare Firenze. Il profilo è quello giusto: non un top player, ma un giocatore raggiungibile a gennaio. La trattativa è però complicata, anche se potrebbe essere inserito Jovetic come pedina di scambio (ma l'ingaggio del montenegrino è elevato).



Ecco che spuntano nomi già avvicinati in passato. Lucas Leiva, innanzitutto. Al Liverpool non è titolare. Mancini lo chiese espressamente a gennaio 2015 e l'Inter lo trattò. Non se ne fece niente. Ora il nuovo assalto, dopo che in estate sempre il Mancio aveva fatto il suo nome. Può arrivare in prestito, coi Reds è in scadenza 2018. In parallelo, Lassana Diarra. Doveva arrivare sempre nell'Inter di Mancini, ma il contenzioso con la Lokomotiv Mosca convinse i dirigenti nerazzurri a non chiudere la trattativa. Gioca nel Marsiglia, deve pagare una multa ai russi: lo stipendio potrebbe essere alto. Infine Obi Mikel, che Conte lascerebbe partire. Ma quello del nigeriano è il nome meno caldo. Tra le idee anche quella di Joao Moutinho, profilo esperto: potrebbe arrivare solo se il Monaco concedesse il prestito. Per il futuro, invece, occhi puntati su Gagliardini.