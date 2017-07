Inter: blitz a Nizza per chiudere per Dalbert, rilancio United per Perisic

30 luglio 2017

Blitz in Costa Azzurra per il ds dell' Inter Ausilio e il coordinatore tecnico di Suning Sabatini. Obiettivo chiudere con il Nizza per il terzino brasiliano Dalbert mettendo sul tavolo l'offerta di 20 milioni più bonus. L'affare potrebbe essere definito dopo il preliminare di Champions di mercoledì. Atteso Vecino. Capitolo Perisic : Spalletti l'ha blindato ma dall'Inghilterra arriva un nuovo affondo dello United con il rilancio a 53 mln di euro.

L'Inter dunque rompe gli indugi per Dalbert ed è pronta all'affondo decisivo: 20 milioni più bonus nonostante una clausola di 30. I dirigenti nerazzurri puntano a chiudere subito l'operazione ma il via libera per l'arrivo del terzino sinistro da Spalletti potrebbe scattare dopo il ritorno della gara dei preliminari di Champions League del Nizza contro l'Ajax, in programma mercoledì. Tutto fatto per Vecino, atteso lunedì per le visite mediche (alla Fiorentina i 24 milioni della clausola, quadriennale da 3 milioni a stagione per il centrocampista). Novità sul fronte Perisic. Secono quanto riporta il 'Daily Star', lo United non molla il croato e si è spinto fino a 48 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro) per convincere l'Inter a cedere il giocatore.