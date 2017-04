Inter, Ausilio: "Pioli ha tutto per rimanere l'allenatore dell'Inter"

30 aprile 2017

"Le parole di Zhang sono le parole di un presidente che vuole stare vicino alla squadra, penso sia una cosa normale" ha puntualizzato Ausilio prima della partita con il Napoli. "Ha trasmesso forza, non solo per questa partita ma per il futuro dell’Inter. Oriali? Non posso negare che c’è stato un pranzo, ma di pranzi ne faccio tanti, anche solo amichevoli: vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Io mi occupo di calciatori".



"Il futuro di Pioli? È stato messo in discussione dopo nove partite consecutive vinte, poi sono arrivati dei problemi e le voci che già circolavano sono aumentate. Noi crediamo nel lavoro di Pioli e crediamo che un periodo sfortunato non possa condizionare quanto di buono fatto prima. L’obiettivo è l’Europa League, poi vedremo. Ma allo stato attuale delle cose, Pioli ha tutto per rimanere l’allenatore dell’Inter, a cominciare dal contratto. Perisic? Non si è praticamente mai allenato e un allenatore intelligente sa che un giocatore in questo stato può essere a rischio. Non è una scelta tecnica. Dobbiamo solo pensare di non mollare mai, in ogni partita, fino al 90esimo e oltre. Anzi, da oggi si può dire fino al 97esimo: almeno, noi possiamo dirlo.”