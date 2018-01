Inter: Ausilio incontra l'agente di Pastore

23 gennaio 2018

L'Inter non molla la pista che porta a Javier Pastore . Il ds nerazzurro Piero Ausilio si sarebbe incontrato con Marcelo Simonian, agente del 'Flaco', per discutere eventuali margini di manovra. Il giocatore vuole lasciare Parigi per giocare con continuità, ma la trattativa è complicata, perché il PSG vuole cedere l'argentino solo a titolo definitivo e per l'altissimo ingaggio percepito da Pastore (oltre 9 milioni di euro lordi a stagione).

I margini sono davvero ridottissimi, perché l'Inter non ha budget per acquistare in questa sessione di mercato e perché l'ingaggio di Pastore è principesco. Sabatini e Ausilio tengono comunque le antenne dritte e proveranno fino all'ultimo a portare l'argentino a Milano, soprattutto dopo lo sfogo di Spalletti che ha chiesto a gran voce un "giocatore che abbia un livello di calcio adatto a lottare per primati importanti". Senza fare nomi il perfetto identikit di Pastore, probabilmente un sogno destinato a restare tale. Intanto fino al 31 gennaio sognare non costa nulla...