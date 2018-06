Inter, Ausilio: "Icardi resta. Handanovic? Nulla di vero con il Napoli. E Nainggolan piace"

8 giugno 2018

La sola cosa che Piero Ausilio ieri sera ha voluto smentire è stata la presunta cena con l'agente di Brozovic. Per il resto il ds dell'Inter, intercettato in tarda serata a Milano, ha voluto giocare con le parole, in un continuo dire - non dire che lascia oggi aperta la porta al dubbio: credergli oppure no? Dissimulazione o verità? proviamo a fidarci e prendiamo alla lettera le sue dichiarazioni. E allora, per prima cosa, vanno esclusi gli addii di Handanovic e Icardi! O meglio, va escluso un interesse del Napoli per il portiere sloveno così come non rispondono al vero le voci sulle offerte arrivate da più parti (dalla Juve in primis) per Maurito: "Icardi resta - ha sentenziato infatti Ausilio - mentre non è assolutamente vera la proposta del Napoli per Samir".



Bene, prendiamone atto. Lo ha detto Ausilio, questa è la posizione uffiiciale dell'Inter. A referto però va messa pure la battuta su Nainggolan: "Piace anche alla Roma, non solo a Spalletti". Come a dire, interessa ma non è facile. E per Radja, oltretutto, non c'è solo da trattare coi giallorossi: il vero pericolo sono le offerte che arrivano dalla Cina, da altri cinesi che non sono i proprietari dell'Inter, però. Ma questo in fondo si sapeva, ciò che conta è l'ammissione.



Il resto, non molto, riguarda Politano (una mezza ammissione anche qui, non molto di più) e una battuta finale dedicata a Rafinha e Cancelo: "La speranza è l’ultima a morire". In attesa di altre certezze, tanto basta. O forse no. Ma è impossibile scucirgli altre parole.