Inter, Ausilio: "Nessuna offerta per Deulofeu, ma lo seguiamo"

5 gennaio 2018

Piero Ausilio frena, ma non smentisce: Gerard Deulofeu è un obiettivo dell'Inter. In Spagna si parla già di un'offerta ufficiale al Barcellona: "Pensavo che solo in Italia si facessero chiacchiere sul mercato… Non c’è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci sono dei parametri da rispettare e comunque non è l’unico profilo interessante che stiamo monitorando".



Dagli spagnoli arriva forte anche la voce dell'interesse del Real Madrid per Icardi: "Non siamo preoccupati, perché sia noi sia lui abbiamo voglia di rimanere assieme. E sul rinnovo, non c’è nulla di programmato ma non ci precludiamo la possibilità di incontrarci in futuro per discuterne: siamo contenti di Mauro".



Poi il ds nerazzurro ha chiuso le porte al mercato in uscita: "Non abbiamo intenzione di privarci dei nostri giocatori: la rosa è valida ma contenuta. Cercheremo di aggiungere qualcuno e non è detto che qualcun altro debba liberare il posto".