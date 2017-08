Inter, Ausilio: "Ci serve un difensore centrale"

20 agosto 2017

Dopo la cessione di Murillo al Valencia, l'Inter è alla ricerca di un sostituto. A dirlo è Piero Ausilio: "Stiamo lavorando per trovare un centrale difensivo, in effetti qualcosa lì manca. Ma tra comprare un giocatore adesso, magari spendendo tanto e per poi scoprire che non era quello che faceva al caso nostro e aspettare un’occasione migliore, preferiamo aspettare". L'obiettivo numero è Mangala e il ds nerazzurro sta aspettando una risposta dal Manchester City.



Idee chiare su Candreva ("È incedibile"), mentre Schick sembra essere sfumato per le richieste della Sampdoria: "È un giocatore che ci piace, però non ci sono solo gli aspetti tecnici da valutare. Ci sono anche quelli economici che spesso fanno fare valutazioni diverse".



Affare fatto Kondogbia-Cancelo: "Se tutto va bene domani ci sarà lo scambio tra Kondogbia e Cancelo, ma è ancora presto per l’ufficialità".