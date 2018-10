Inter, attenta: il Barcellona fa sul serio per Skriniar

01/10/2018

L'infortunio di Samuel Umtiti ha spinto il Barcellona a tutelarsi sul mercato per trovare un sostituto all'altezza. Per la dirigenza blaugrana l'occasione è quella per intavolare una trattativa con l'Inter per Milan Skriniar, già cercato in estate per espressa volontà di Ernesto Valverde. Secondo indiscrezioni spagnole riportate in Slovacchia, infatti, pare che a gennaio possa arrivare un'offerta da 84 milioni di euro per il difensore centrale nerazzurro.