Inter, assalto a Strootman: pronti 40-45 milioni di euro

3 marzo 2017

L'avvento di Suning ha portato entusiasmo, ambizioni e tanta voglia di tornare a vincere. Per farlo, però, serve investire nei giocatori e la nuova proprietà dell' Inter pare avere intenzione di farlo. Così, ogni giorno spuntano nuovi obiettivi per nerazzurri. L'ultimo è quello di Kevin Strootman , tornato protagonista nella Roma dopo un lungo stop per infortunio. Per strapparlo ai giallorossi, l'Inter avrebbe pronta un'offerta da 40-45 milioni di euro.

Un'operazione non impossibile visto che il giocatore, 27 anni, andrà in scadenza nel giugno 2018. Anche per questo ci sarebbero già stati dei primi contatti, definiti "indiretti" dalla Gazzetta, con il suo entourage. Strootman sarebbe l'uomo giusto per puntellare un centrocampo che necessita ancora di un uomo forte e di esperienza per poter fare il definitivo salto di qualità. A Strootman verrebbe offerto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro più bonus. Una prpoosta allettante anche per lui, soprattutto se quando si dovrà discutere con la Roma il rinnovo, le parti non dovessero trovare un accordo condiviso.