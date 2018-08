Inter, assalto a Keita: trattativa avviata col Monaco

07/08/2018

Mentre i tifosi sognano l'arrivo di Modric - per cui si continua a lavorare in attesa dell'incontro tra il croato e Florentino Perez -, l'Inter si è fatta sotto con il Monaco per Keita Baldé , che nelle ultime ore pare sempre più vicino al club di Suning. Una trattativa tenuta sotto traccia per settimane ma che nella serata di lunedì ha avuto l'accelerazione decisiva: accordo praticamente raggiunto sulla base di un prestito con riscatto fissato a 30 milioni.

Keita (23 anni), ceduto un anno fa dalla Lazio al Monaco per 30 milioni + 2 di bonus, già la scorsa estate era nel mirino dell'Inter ed è anche un profilo assai gradito al tecnico Spalletti. In nerazzurro andrebbe a completare al meglio il reparto d'attacco, visto che si tratta di un giocatore in grado di agire in diverse posizioni: sulle corsie laterali, come seconda punta ed eventualmente anche come centravanti.



L'Inter ne sta parlando con il Monaco e i colloqui sono già parecchio avviati. Inizialmente si era ventilata l'ipotesi di uno scambio di prestiti, con Candreva o Joao Mario, poi l'Inter ha tirato dritto, andando a trattare direttamente per il giocatore: sarà un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni.