Inter, arriva Zhang e si fissa l'incontro con Oriali: il ritorno è ormai vicinissimo

28 aprile 2017

Per Oriali, che prima di inziare la sua nuova avventura in nerazzurro dovrà comunque sciogliere l'impegno con l'Italia, si prospetta un ruolo molto simile a quello avuto in questi anni in Nazionale. Specialmente con Antonio Conte commissario tecnico. Non uomo-scrivania ma uomo-campo, presente sul terreno di gioco e vicino ai giocatori, legame anzi tra gli stessi e la società. Un club manager a tutto tondo dalle conoscenze tecniche e dalle competenze estremamente quotate, con in più quel carisma che serve per mantenere "ordine" nello spogliatoio. Ritorno slegato dall'ipotesi Conte, perché nonostante il rapporto solidissimo tra i due si tratta di situazioni slegate. Di certo però una tentazione in più per l'ex ct che con Oriali ha lavorato gomito a gomito per i due anni in azzurro, dando vita ad un binomio vincente.