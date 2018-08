Inter, anche Spalletti si arrende: "Modric? Non ci spero più"

14/08/2018

Rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2021 , Luciano Spalletti spera ancora in un ultimo regalo da parte della dirigenza nerazzurra. Anche lui, però, sa che arrivare a Luka Modric sarà difficilisismo dopo la chiusura da parte del Real Madrid. "Se arriva Modric? Bisogna chiederlo al direttore (Ausilio, ndr), io non so nulla di ciò che riguarda il mercato. Se ci spero? No, sono già molto contento di quello che ho a disposizione”, ha detto a Sky.