Inter, alla scoperta di Lisandro Lopez

12 gennaio 2018

La mamma 80enne di Spalletti può stare tranquilla, l'Inter ha trovato il suo nuovo difensore centrale. Si chiama Lisandro Lopez e arriva dal Benfica. Affare lampo concluso con un blitz a Lisbona: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro e nelle prossime ore visite e firma. Ma chi è il nuovo rinforzo nerazzurro? Argentino, classe 1989, è in cerca di riscatto e ha tutti i mezzi per esplodere definitivamente. Alto 189 cm per 80 kg è un gigante dentro l'area di rigore e, naturalmente, il colpo di testa è la sua arma migliore.



Sette anni fa in patria era considerato il nuovo pilastro difensivo della nazionale. Le ottime prestazioni con l'Arsenal Sarandì lo avevano portato a vestire la maglia dell'Albiceleste (solo 4 presenze) e avevano attirato le attenzioni dei grandi club d'Europa. Nel 2013 il passaggio al Benfica per 4 milioni di euro e il prestito al Getafe. La prima stagione in Europa non è male: in Liga è titolare fisso e conclude l'anno con 26 presenze e tre reti. Numeri che lo fanno rientrare alla base in Portogallo. Qui, però, iniziano le prime difficoltà: Lisandro Lopez con le Aquile vince diversi trofei, ma non riesce mai a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Stesso film anche in questa prima parte di stagione: solo 8 presenze tra campionato, Champions e coppa nazionale con un solo gol.



Allora meglio cambiare aria e con Spalletti ci sono tutti i presupposti per migliorare. Lisandro Lopez, destro, può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro e, all'occorrenza, può fare anche il terzino. Partirà dietro Miranda e Skriniar, ma è pronto a mettere in difficoltà il nuovo allenatore e scalare le gerarchie.



IL RETROSCENA

Lisandro Lopez ha già sfiorato la Serie A. Nell'estate 2015, infatti, l'argentino è stato a lungo corteggiato dalla Fiorentina. Daniele Pradè, ai tempi direttore Viola, lo voleva a tutti i costi, ma la trattativa con il Benfica non andò a buon fine. Colpa anche di un infortunio di Luisao che lo aveva bloccato a Lisbona. Con due anni e mezzo di ritardo, il 28enne ha trovato l'Italia.