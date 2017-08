Inter, addio Schick: nuovi contatti con la Lazio per Keita

25 agosto 2017

Ore calde per il futuro di due dei pezzi più ambiti e chiacchierati del mercato in Serie A: Schick e Keita . La Juve è tornata alla carica per l'attaccante ceco, intavolando una nuova trattativa con la Samp e gelando Roma e Inter . E così i nerazzurri sono ripiombati sull'attaccante senegalese, bussando nuovamente alla porta di Lotito per piazzare l'affondo vincente e regalare a Spalletti un esterno offensivo di qualità.

Domino degli attaccanti. La Juve ripiomba su Schick e molla Keita, lasciando sgombro il campo per l'inserimento dell'Inter. A Roma i nerazzurri hanno riallacciato i rapporti con Tare per capire i margini dell'operazione e la volontà del giocatore. I biancocelesti hanno bisogno di trovare una soluzione per il senegalese e potrebbero anche abbassare leggermente le pretese per chiudere la questione una volta per tutte, senza rischiare poi di svalutare ulteriormente il calciatore a gennaio o perderlo a parametro zero a giugno.



L'impressione è che l'affare possa andare in porto. Ma per chiudere la trattativa servirà anche il via libera del giocatore. Keita ormai vive da separato in casa nella squadra di Inzaghi e l'Inter potrebbe approfittare della situazione per piazzare il colpo a una cifra anche inferiore ai 30 milioni chiesti da Lotito. In questo intrigo di mercato sembra invece destinata a rimanere a bocca asciutta la Roma.