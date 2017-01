Inter, accordo totale per Gagliardini

10 gennaio 2017

Inter-Gagliardini , è fatta . Il club nerazzurro e l' Atalanta si sono incontrati per mettere tutto nero su bianco e alla fine è stato trovato l'accordo. Il giovane centrocampista si trasferirà a Milano con la formula del prestito per 2 milioni di euro e riscatto fissato a 23 milioni più bonus, per un totale di 28 milioni. Mercoledì mattina visite mediche in una clinica di Rozzano. Gasperini lo aveva inserito tra i convocati di Coppa Italia.

"Sono contento. Aspettiamo le visite mediche, però ci siamo". Il commento del procuratore Giuseppe Riso dopo l'incontro negli uffici dell'Inter. Il passaggio del centrocampista dall'Atalanta al club controllato dal colosso cinese Suning è ormai cosa fatta. "C'è soddisfazione. E' il futuro del calcio italiano", ha aggiunto l'agente. E il giocatore festeggia pubblicando come storia su Instagram una foto dello stemma dell'Inter.



Nel vertice tra nerazzurri, però, come riferito da Premium Sport, si è parlato anche di Andrea Petagna. L'attaccante è assistito da Giuseppe Riso, lo stesso procuratore di Gagliardini. L'ex Milan si sta mettendo in luce a Bergamo ed è un altro gioiello della Dea.



SOGNO MANOLAS - Suning vuole fare le cose in grande ed è pronto a investire ancora tanti milioni di euro. A giugno si penserà a rinforzare la difesa e il primo obiettivo è Kostas Manolas. Ausilio ha avviato i primi contatti con la Roma: per strapparlo ai giallorossi serviranno almeno 50 milioni. In più c'è da battere la concorrenza di Mourinho e del Manchester United che, secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, sarebbe pronto a un'offerta monstre.