Inter: Perisic rinnova, Dalbert e Mor arrivano Proposto un quadriennale da 5 milioni a stagione al croato: lo United si allontana. Dal Nizza e dal Dortmund due nuovi rinforzi

4 agosto 2017

L'Inter non cede Perisic e raddoppia con Emre Mor e Dalbert. I nerazzurri sono al lavoro per rinnovare il contratto del croato, che ormai ha convinto Spalletti. Anche per questo motivo Sabatini è pronto a riconoscergli un adeguamento: quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Intanto l'Inter mette le mani sul talento del Borussia Dortmund e attende lunedì il nizzardo, che però è stato convocato per l'esordio in campionato col St-Etienne.

Il lungo corteggiamento del Manchester United a Perisic non ha ancora prodotto nulla di concreto, perché l'offerta dei Red Devils non ha mai soddisfatto le richieste di Suning. Ora, però, la situazione si sta sensibilmente modificando visto che l'Inter non è più disposta a cedere il croato, tanto da mettersi al lavoro per siglare un nuovo accordo: Perisic al momento ha un contratto fino al 2020, che potrebbe essere prolungato al 2021 con un ricco aumento dell'ingaggio; dagli attuali 3,2 milioni a stagione, il giocatore passerebbe a circa 5 milioni, anche se la sua richiesta al momento è di 6 milioni di euro all'anno.



SABATINI A UN PASSO DA EMRE MOR In attesa di definire la situazione con Perisic, il club nerazzurro avrebbe in mano Emre Mor per rinforzare il reparto avanzato. La richiesta del Borussia Dortmund è di 20-22 milioni e i tedeschi possono fare leva sul fatto che il turco, classe 1997, è da tempo nel mirino di Roma, Napoli e Fiorentina. L'Inter, però, non si è spaventata e si è inserita con decisione per un giocatore che secondo molti è pronto per fare un importante salto di qualità. Sabatini in queste ore ha incontrato l'agente di Emre Mor per capire quale sia la volontà del giocatore e sarebbe stato trovato già un accordo. Il turco potrebbe arrivare anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Emre Mor, trequartista, ha 20 anni ed è nazionale con grandi prospettive di carriera.

LA PROSSIMA SETTIMANA DALBERT Nel frattempo si va risolvendo in modo definitivo la trattativa col Nizza per l'esterno sinistro Dalbert. Con l'invio dei fax è sato raggiunto l'accordo col club francese, quello col giocatore è pronto e Dalbert è atteso a Milano lunedì per le visite mediche e la firma del contratto. Prima, però, dovrà presentarsi per la prima giornata di Ligue 1.



CONTE E CANDREVA Intanto il Daily Star scrive che la corsa del Chelsea per avere Antonio Candreva non si è fermata e sostiene che il club londinese ha fatto recapitare all'Inter un'offerta pari a 25 milioni di euro, con il vantaggio di avere il gradimento del giocatore che non direbbe no all'avventura inglese con Antonio Conte. Proprio ieri però il ds interista Ausilio ha detto che Candreva è titolare dell'Inter e della Nazionale e non rientra nei piani nerazzurri la cessione di uno come lui. E Conte ha detto: "La squadra non è completa, non ha giocatori sufficienti per poter emergere in Premier e in Europa. Non cerco uno come Neymar, ma qualche eccellenza per migliorare la qualità"

