Inter: Lautaro Martinez è l'erede di Milito Ausilio stregato da una tripletta del giovane attaccante

5 febbraio 2018

L’Inter ha messo nel mirino il possibile nuovo centravanti della squadra nerazzurra: Lautaro Martinez del Racing di Avellaneda ha segnato una tripletta sotto gli occhi di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter che è volato in Argentina allo stadio Cilindro per visionare da vicino le potenzialità dell’attaccante classe 1997 che non ha tradito le aspettative nel match contro l’Huracan.



Una tripletta, la prima in carriera per il giovane bomber, che potrebbe aver convinto l’Inter ad alzare l’offerta economica per assicurarsi un calciatore sul quale anche Juventus e Napoli avrebbero messo gli occhi. In tribuna, di fianco ad Ausilio, anche il Principe Milito che forse si rivede proprio in Lautaro Martinez. Proprio l'eroe del Triplete potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa convincendo il giovane a vestire nerazzurro. Operazione da oltre 20 milioni di euro, commissioni comprese. Ausilio è rimasto stregato e in queste ore è pronto ad andare all'assalto del Racing di Avellaneda.

SAMPAOLI LO CONVOCHERA' IN NAZIONALE In Argentina non hanno dubbi. Il desiderio di mercato dell'Inter sarà convocati dal ct della Nazionale, Jorge Sampaoli, per le due amichevoli di marzo contro Italia e Spagna. L'ex allenatore del Siviglia ha incontrato e parlato con il calciatore settimana scorsa e la tripletta all'Huracan lo avrebbe definitivamente convinto.

