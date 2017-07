Inter, Borja Valero ha firmato: è già in ritiro a Brunico

10 luglio 2017

Borja Valero è un nuovo giocatore dell'Inter . Ufficiale il passaggio del centrocampista, ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina per 5,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Lo spagnolo, classe '85, ha firmato un contratto triennale. In mattinata aveva sostenuto le visite mediche alla clinica Humanitas per poi trasferirsi assieme a Icardi, Perisic e agli altri "nazionali", a Brunico, sede del ritiro dell'Inter.

Insieme allo spagnolo e al capitano anche tutti gli altri nerazzurri che hanno terminano le vacanze, da D'Ambrosio a Candreva, da Gagliardini a Eder, passando per Skriniar e tutti gli altri vari nazionali, compresi i due croati, Brozovic e soprattutto Perisic. Tra i presenti anche Jovetic e Gabigol, rientrato dal Brasile, per lo meno per una toccata e fuga vista la sua probabile partenza in prestito.