Inter, è fatta per Vrsaljko

30/07/2018

Altro colpo di mercato per l' Inter . I nerazzurri hanno infatti raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid per il trasferimento in nerazzurro di Sime Vrsaljko , giocatore inseguito da tempo e sostituto ideale di Cancelo, non riscattato dal Valencia e passato poi alla Juve. Il croato sbarca alla corte di Luciano Spalletti in prestito oneroso (6,5 milioni di euro, più 500 mila di contributo di solidarietà) con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni.

I nerazzurri cercheranno ora di affrettare i tempi tecnici per portare a Milano il giocatore, permettergli di svolgere le visite mediche e aggregarsi al più presto al resto della rosa.



Se Vrsaljko è un discorso chiuso (positivamente), occhio anche a quello che rimbalza dalla Germania dove il Bayern Monaco sembra aver abbassato la guardia per l'altro grande obiettivo di mercato dell'Inter. Arturo Vidal è vicino come non mai ai nerazzurri. Il giocatore aveva già da tempo dato il suo benestare all'affare. Ora, però, anche i bavaresi sembrano volerne parlare seriamente. E seriamente, nel caso dei nerazzurri, significa accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto avanzato dal club milanese. Le cifre? Non sono ancora definite, ma siamo attorno ai 30 milioni. Poco meno, stando almeno a quello che l'Inter è disposta a mettere sul piatto. Prima, però, Vidal firmerà il rinnovo con il Bayern in modo da consentire l'affare e la formula del prestito.