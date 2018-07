Il vertice di Nanchino rinforza l'Inter, sì a Vrsaljko e Vidal: Suning dà il via libera ad Ausilio

21/07/2018

Vrsaljko sì, Vidal quasi. Per il croato è solo questione di tempo, per il cileno di pazienza. Le parole di Spalletti hanno confermato che la fascia destra dell'Inter attende solo l'esterno vice-campione del mondo, mentre a centrocampo torna prepotentemente d'attualità l'ex centrocampista della Juve, legato al Bayern con un contratto in scadenza nel 2019 e già trattato l'anno passato. Tutto ora è nelle mani di Piero Ausilio che da Nanchino è tornato con il pieno di rassicurazioni e conferme: Suning ha dato mandato di chiudere le due operazioni per costruire un'Inter sempre più competitiva.



Per Vrsaljko (prestito oneroso a 6 mln e riscatto a 16) c'è da aspettare l'ok dell'Atletico Madrid: la posizione dei colchoneros sì è di molto avvicinata a quella dei nerazzurri, anche perchè la volontà del croato è chiara. Per Vidal, invece, il blitz a Monaco di Baviera di Ausilio prima del viaggio in CIna è servito per sondare il terreno: il Bayern non considera certo incedibile il cileno ma la rischiesta di 30 milioni per un giocatore che ha solo 12 mesi ancora di contratto è considerata spropositata. Schermaglie iniziali di una trattativa destinata a proseguire. Il gradimento di Vidal, invece, c'è ed è ormai datato. Già un anno fa l'Inter e il Guerriero erano stati vicinissimi.