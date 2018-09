Il rinnovo è ancora lontano: Icardi aspetta l'Inter e vuole un contratto da top player

20/09/2018

No, ancora non ci siamo e non ci sono avvisaglie per una immediata fumata bianca tra Icardi e l'Inter per il rinnovo del contratto dell'argentino in scadenza nel giugno del 2021. Pur in un clima di serenità le parti restano infatti ancora distanti e non è dunque alle viste il tanto sospirato prolungamento con contestuale adeguamento dell'ingaggio. In estate Icardi ha ricevuto tre offerte da "top player" da Real Madrid, Psg e Juve (tutte sopra i 10 mln di euro, una addirittura di 12 milioni!), cifre decisamente molto più alte dei 6 milioni netti percepiti questa stagione dopo un leggero adeguamento grazie alla conquista del posto Champions.



La sua posizione è chiara e ben nota in società: sta bene all'Inter, non ha intenzione di forzare la mano ma si aspetta da Suning una proposta di questo tipo, da top player appunto. Una dimostrazione nei fatti di quanto la società lo reputi un giocatore da cui non può e vuole prescindere. Ma per il momento questo segnale non è ancora arrivato e a rischiare di più, tra le due parti in causa, è proprio la società nerazzurra perché la scadenza del contratto non è dietro l'angolo ma neanche troppo lontana. Per questo da parte del capitano interista ci sarà un atteggiamento attendista: per Maurito chi deve muovere le pedine è l'Inter.