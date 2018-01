Il presidente del Psg Al-Khelaifi apre all'Inter: "Pastore è fantastico, ma...". Ed Emery si rassegna

28 gennaio 2018

Ha parlato Pastore. Lo ha fatto anche Spalletti e non si sono risparmiati nè Nasser Al-Khelaifi nè Unai Emery, presidente e allenatore del Psg. Ormai è chiaro che il ritorno in Italia dell'argentino con l'approdo all'Inter sarà il tema centrale del mercato delle prossime ore. E quelle di oggi, in questo senso, possono essere quanto mai decisive. C'è infatti ottimismo tra i nerazzurri dopo l’incontro fra l’agente del Flaco e il PSG di ieri (incontro che dovrebbe ripetersi oggi).



I francesi potrebbero aprire definitivamente al prestito oneroso da 5-6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15-16 milioni e legato al numero di presenze e al raggiungimento della Champions League da parte dell’Inter.



E se Emery ha rimandato tutto alla società ("Per il momento non ci sono novità - ha dichiarato il tecnico dei francesi - la mia opinione resta sempre la stess: sono contento di Pastore, è un giocatore importante, ma la decisione è sua e del club"), proprio la società, per voce del presidente Nasser Al-Khelaifi, ha mostrato chiari segni di apertura: “Pastore è un giocatore fantastico, un ragazzo fantastico. Sono cose tra noi e l’Inter".



E stamani dalla Francia, a conferma che ci si avvicina al momento decisivo, arrivano ulteriori conferme sull'apertura al prestito da parte del club parigino: secondo Radio Monte Carlo il nuovo incontro previsto in giornata tra Simonian (agente di Pastore) e lo stesso Al-Khelaifi sarà quello risolutivo.