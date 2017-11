Il Chelsea vuole Icardi: pronti 113 milioni di euro

12 novembre 2017

L'ottimo avvio di stagione con l' Inter è valso a Icardi la conquista della nazionale argentina e anche l'interesse di diversi club europei, che con Maurito risolverebbero parecchi problemi in attacco. Tra queste squadre c'è in particolare il Chelsea , che - come riferito oggi dal Sun - è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di sterline (circa 113 milioni di euro) per strappare l'attaccante ai nerazzurri.

Antonio Conte, scrive il Sun, ritiene il capitano dell'Inter la soluzione ideale per la sua squadra ma non è ancora chiaro se Icardi voglia trasferirsi a breve in Inghilterra, visto anche il suo grande avvio di stagione (11 gol e terzo marcatore della Serie A) e il feeling con la squadra e con il tecnico Spalletti.



Di sicuro Maurito è al momento la prima scelta del tecnico dei Blues, che vorrebbe un altro grande centravanti per rinforzare un reparto dove Batshuayi non ha ancora convinto del tutto e il solo Morata non può dunque bastare.