Il Besiktas non molla Joao Mario: scende in campo anche Pepe

29/08/2018

Joao Mario ha già detto no a un trasferimento in Turchia, respingendo al mittente tutte le offerte: vuole restare all'Inter. Ma il Besiktas, che si è fatto avanti per il portoghese insieme al Galatasaray, non si è ancora arreso. Secondo il portale turco 'Fanatik' per convincere il centrocampista a lasciare Milano per cominciare una nuova avventura calcistica a Istanbul è sceso in campo anche Pepe, connazionale di Joao Mario e suo amico.