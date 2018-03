Icardi-Inter: Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln

22 marzo 2018

E' stato il tema delle ultime settimane - se non degli ultimi mesi - e lo sarà anche delle prossime. Non potrebbe essere altrimenti perché sul tavolo c'è il rinnovo più impegnativo degli ultimi anni per l'Inter: quello di Icardi. Il club sta lavorando già da tempo (sotto traccia) e le esternazioni (non sempre gradite, per usare un eufemismo) della moglie-agente Wanda Nara non hanno interferito granché sull'iter contrattuale.



La novità, se vogliamo, è che subito dopo Pasqua si cercherà finalmente di chiudere. Nei piani proposti da Sabatini e Ausilio, Icardi potrebbe diventare il giocatore più pagato dell'intera Serie A, andando a superare - grazie ai bonus e ai diritti d'immagine - i 7,5 milioni di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain alla Juve. Ma il vero obiettivo del club è quello di alzare la clausola rescissoria, visti che i 110 milioni attuali non ritenuti adeguati al valore di Maurito: la proposta che verrà fatta sarà quella di un ritocco fino a 180 milioni.