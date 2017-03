Guarin: "Amo l'Inter, spero di tornare"

31 marzo 2017

Il suo contratto con lo Shanghai Shenhua scadrà a fine anno, ma Fredy Guarin ha nostalgia dell'Inter e lancia messaggi d'amore alla sua ex squadra. "Ho sempre detto che l'Inter è il club che amo, mi hanno trattato come un figlio. Per me sarebbe bellissimo tornare - ha spiegato il centrocampista colombiano a 'Caracol' - Oggi non c'è nessun contatto, ma ho sempre la speranza di poter vestire nuovamente la maglia nerazzurra".

Era il gennaio 2016 quando Guarin e l'Inter si sono detti addio dopo 3 anni di alti e bassi. Troppo intrigante l'offerta dello Shanghai Shenhua sia per il giocatore (biennale da 5,5 milioni di euro netti) che per il club (11 milioni più uno di bonus) per un addio che ha accontentato tutti.



A distanza di un anno e mezzo e con il contratto in scadenza il 31 dicembre, Guarin lancia messaggi d'amore al suo vecchio club, segnali che probabilmente non verranno recepiti anche perché il colombiano viaggia per i 31 anni e in mezzo al campo servono altri tipi di giocatori. "Non mi sono assolutamente pentito di essere andato in Cina. Sarò libero alla fine dell'anno, a quel punto dovrò prendere una decisione sul mio futuro" ha spiegato il Guaro. Che sogna il grande ritorno e pubblica sul proprio profilo Instagram una foto che lascia poco spazio all'interpretazione...