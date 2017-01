Gagliardini sempre nerazzurro: dall'Atalanta all'Inter, affare fatto

2 gennaio 2017

L'uomo d'ordine richiesto da Pioli parla italiano. Giovane, ambizioso, in costante ascesa: Roberto Gagliardini, punto di forza dell'Atalanta di Gasperini, ammirato dal ct Ventura, scelto da Suning per inaugurare la linea verde e azzurra dell'Inter che la proprietà cinese intende riportare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per il 22enne bergamasco siamo ai dettagli: prestito oneroso con diritto di riscatto (affare tra i 27e 30 mln) a giugno.