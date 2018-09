Gabigol chiama l'Inter: "I tifosi mi chiedono di tornare"

09/09/2018

Gabigol, chi si rivede! Le sue parole, ora che sta al Santos in prestito: con un occhio al passato interista, al suo immediato futuro (fino a dicembre è col Santos, poi si vedrà) e il suo domani che comunque è legato all'Inter, visto che ha un contratto che scade il 30 giugno 2021. Dunque: il mistero di questo brasiliano che in nerazzurro ha fatto poco, o meglio: niente, è destinato a far parte del contorno di mercato Suning fino a quando non si farà una scelta definitiva.

Intanto Gabigol dice: "Sono maturato, in questi due anni ho imparato diversi modi di fare calcio, mi sono adattato e sono anche migliorato. Fino a dicembre sarà qui al Santos, poi si vedrà. Non ho fretta, voglio fare bene le cose che devo fare e badare al mio futuro. L'Inter? E' stata un'esperienza che non c'è quasi stata, ho giocato poco e comunque è stata una stagione che mi ha arricchito: stavo bene coi compagni, coi tifosi, e tanti tifosi mi chiedono di tornare. Anche De Boer è stato un allenatore importante per me. So che mi ha criticato in questi giorni, ma va bene così: le critiche servono per capire".