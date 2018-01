Ecco cosa pretendono il Barcellona e Deulofeu: così l'Inter si è ritirata e il Napoli invece aspetta Verdi

12 gennaio 2018

L'Inter si è chiamata fuori, il Napoli invece ancora non ha chiuso . Aspetta Verdi ma non molla Deulofeu , purché le condizioni poste dal Barcellona e dallo stesso giocatore cambino. Troppi infatti i 20 milioni richiesti dal club per la cessione di quello che a conti fatti oggi è quasi un esubero (e l'estate scorsa fu "riacquistato" dall'Everton per 12 milioni) così come troppo alta è la richiesta dello stesso Deulofeu di una contratto quinquennale a 2,8 milioni a stagione.

Insomma, Verdi è una prima scelta per ragioni non solo tecnico-tattiche ma anche più concretamente economiche (contratto di 4 anni e mezzo a 1,8 milioni di euro a stagione). Ciò non toglie che Deulofeu resta ancora un'opzione concreta per il Napoli, una pista da tornare a battere con insistenza e pazienza non appena l'esterno del Bologna avrà sciolto la sua riserva.



Nel caso in cui quest'ultima trattativa fallisse, De Laurentiis spera di poter limare le distanze con il Barcellona contando sul fattore tempo che potrebbe portare i catalani ad aprire all'ipotesi di una prestito con diritto di riscatto a cifre riviste verso il basso. E lo stesso, va da sè, con le rischieste di ingaggio del giocatore.