Doppio lavoro per Kia: Joao Mario al West Ham e poi Sturridge all'Inter

19 gennaio 2018

Mentre si lavora per portare a Milano il centrocampista del Barcellona Rafinha, in uscita l'attenzione è sempre focalizzata sulla situazione di Joao Mario. che per inciso oggi compie 25 anni. Un compleanno che potrebbe portare il portoghese in Inghilterra, a Londra, dove ad attenderlo c'è il West Ham : il suo procuratore, Kia Joorabchian, dopo aver ascoltanto le offerte di Watford ed Everton ha approfondito infatti il discorso con gli Hammers e lo stesso Joao si starebbe convincendo ad accettarne l’offerta. L'Inter, da parte sua, ha invece già trovato l’accordo con il club londinese sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni sino a giugno con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni.

OFFERTE PER KARAMOH MA L'INTER NON LO CEDE

E c'è molto interesse anche intorno a Yann Karamoh, ala destra di ottime potenzialità, giovane di grandi prospettive ma per forza di cose impiegato sinora col contagocce da Spalletti. Sia il Genoa che il Psv si sono mossi per chiedere informazioni per un prestito del francese, ma l'Inter non è intenzionata a cedere il giocatore. Oscar Damiani, agente che ha curato il passaggio in nerazzurro del giocatore, ha infatti spiegato: "Penso proprio resterà a Milano: ho parlato con Ausilio e il ds pensa che nella seconda metà di stagione Karamoh potrà avere più spazio".