Deulofeu è in pressing, faccia a faccia col Barcellona: "L'Inter è la prima scelta"

9 gennaio 2018

A dare una mano a Walter Sabatini alle prese con il FPF della Uefa e le ristrettezze economiche imposte da Suning potrebbe essere lo stesso Gerard Deulofeu. Il quotidiano catalano Sport scrive a tal proposito di una riunione in programma oggi tra il giocatore, il suo agente e il club blaugrana per prendere una decisione che risolva questa situazione di stallo. L'esterno ex Milan, sempre più chiuso dopo l'arrivo di Coutinho e il recupero di Dembelé, vuole tornare in Italia e più che a Napoli sarebbe felice di rientrare a Milano, sponda nerazzurra. Il Barcellona, che l'estate scorsa ha esercitato il diritto di recompra per Gerard sborsando 12 milioni all'Everton, è disposto a cederlo solo a titolo definitivo o con la formula del prestito con l'obbligo di riscatto con pagamento a fine stagione.