Dentro o fuori: l'Inter forza per Vrsaljko. C'è il sì del giocatore, ora tocca all'Atletico

19/07/2018

Prima di procedere oltre serve fare chiarezza. Chiarezza su quella benedetta fascia destra che sta diventando il perno e l'assillo di tutti i discorsi di mercato dell'Inter. Nomi su nomi, gerarchie fino a qualche giorno fa variabili, ora invece cristallizzate: al primo posto c'è saldamente Vrsaljko, è lui la prima scelta, l'obiettivo dichiarato, quello oggettivamente più viicno. Il croato ha dato il suo pieno assenso al trasferimento a Milano e l’Inter ha formulato con altrettanta chiarezza la sua offerta all'Atletico Madrid: prestito oneroso di 5/6 milioni e riscatto (dirittto, non obbligo) fissato a 17/18.



Ora tocca ai Colchoneros dare finalmente una risposta. Replica che l'Inter vuole avere nel giro di tre-quattro giorni massimo per poter eventualmente riallacciare gli altri contatti messi in stand-by. Quelli, è noto, per Darmian, Zappacosta e per Henrichs del Bayer Leverkusen.