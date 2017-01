Darmian cerca casa a Milano: futuro all'Inter?

27 gennaio 2017

Nonostante abbia riconquistatola fiducia di Mourinho, che lo sta facendo giocare con continuità, Matteo Darmian in estate potrebbe tornare in Italia. Secondo il "Sun", infatti, l'esterno del Manchester United sarebbe alla ricerca di un appartamento di lusso a Milano, per la precisione in Corso Magenta. Della ricerca si starebbe occupando la fidanzata. E per questo in Inghilterra hanno accostato questa decisione a un suo futuro all'Inter.