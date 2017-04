Dalla Spagna: Simeone ha detto "no" all'Inter

27 aprile 2017

Diego Simeone ha detto "no" all' Inter . Secondo quanto riportato da "Marca", il "Cholo" avrebbe rifiutato l'assegno in bianco del club nerazzurro per convincerlo a lasciare l'Atletico Madrid. La settimana scorsa il ds Piero Ausilio, svela il quotidiano spagnolo, è volato in Spagna per parlare con l'entourage di Simeone, che ha ascoltato la proposta dell'Inter, ma poi ha comunicato la sua decisione di proseguire con i Colchoneros.

L'ex Inter e Lazio ha un contratto in scadenza a giugno 2018 e ha sempre detto di volerlo rispettare. Anche per poter giocare nel nuovo stadio, il Wanda Metropolitano. Il prossimo mese, comunque, sarà decisivo e potrebbe cambiare molte cose. Se infatti l'Atletico dovesse raggiungere la finale di Champions League e vincerla, allora il ciclo di Simeone a Madrid sarebbe finito e l'argentino potrebbe pensare di iniziare una nuova avventura. E la "sua" Beneamata sarebbe in pole position come prossima destinazione. In caso contrario, sarebbe un nel problema per l'Inter. Perché Suning è alla ricerca di un top mister per sostituire Pioli e con Conte blindato dal Chelsea e Simeone convinto di restare ancora nella Liga, restano davvero pochi nomi sul taccuino cinese. A questo punto il primo nella lista sarebbe Luciano Spalletti, il cui futuro alla Roma è però ancora tutto da definire.