Dalbert convocato per St.Etienne-Nizza di questa sera. E l'Inter?

5 agosto 2017

Dalbert all'Inter: ci siamo. O no? Il diesse del Nizza, Julien Fournier, all'ora di pranzo ha detto: "Dalbert all'Inter? Lo dice la stampa italiana, ma lui è un nostro giocatore". Di più: per il debutto del Nizza in Ligue 1, questa sera alle 20 contro il St Etienne, c'è anche Dalbert. E allora? La trattativa tra l'Inter e il club francese sarebbe nella fase finale, con l'invio dei fax che servono a chiuderla entro lunedì, quando è atteso il giocatore a Milano.



Questo è quello che accade in questo sabato contraddittorio sulla vicenda mercato Inter-Dalbert-Nizza, ferma restando la chiara volontà del club nerazzurro e del giocatore di chiuderla positivamente. Magari con qualche ora (giorno) in più per definirne i dettagli.