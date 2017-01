Dal Portogallo: Inter e Napoli duellano per Layun

18 gennaio 2017

Non è un nome nuovo per l'Inter. E' dal 2014 che Miguel Layun , esterno destro messicano, viene avvicinato ai nerazzurri. Dopo America, Granada e Watford, ora è al Porto : pochi mesi fa lo davano come obiettivo del Real Madrid e del Borussia Dortmund, adesso Espn lo accosta nuovamente all'Inter e anche al Napoli. Layun ha offerte anche dalla Cina ma la sua volontà - riferiscono dal Portogallo - è quella di restare in Europa dopo aver lasciato il Porto.

Con un passato poco luminoso in Italia (all'Atalanta), Layun - messicano con passaporto spagnolo - quest'anno ha collezionato 11 partite nella Liga portoghese (zero gol e 4 assist) e sei tra qualificazioni e Champions con due reti. Adesso, secondo ESPN, per lui si potrebbero aprire tre strade. Due portano come detto in Serie A, a Inter e Napoli, una in Cina, campionato da cui è arrivata la proposta economicamente più vantaggiosa: quasi 6 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore sarebbe però quella di restare in Europa.