Chiesa rinnova con la Fiorentina: l'Inter pronta a offrire 50 milioni ai viola

13 novembre 2017

Prima di tutto il rinnovo. Poi... si vedrà. O meglio, poi ci saranno da valutare le offerte del Napoli e soprattutto dell'Inter. Insomma, il futuro di Federico Chiesa sembra muoversi lungo una linea ormai definita. L'accordo con il club viola per prolungare oltre l'attuale scadenza contrattuale (giugno 2021) è vicino, tanto che l'annuncio potrebbe arrivare entro fine mese. Uno step necessario per i Della Valle per affrontare poi l'assalto di nerazzurri e partenopei.

I due milioni che Chiesa andrà a guadagnare con il nuovo contratto - secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport - farà del gioiellino viola il calciatore più pagato nella rosa della Fiorentina. Uno stipendio elevato ma di gran lunga inferiore a quello che potrebbe percepire se l'affondo dell'Inter andasse a buon fine: Suning ha infatti individuato in Chiesa il volto giovane e italiano su cui investire nel momento in cui cadranno i paletti del FPF (giugno 2018), considerandolo in prospettiva un calciatore di fascia top. Da qui dunque una valutazione di 50 milioni (all'incirca pari a quella che il club nerazzurro diede di Perisic l'estate scorsa di fronte all'assalto del Manchester United) e uno stipendio annuo per Federico di 5 mln. Un obbozzo di offerta - per club e giocatore - superiore a quella del Napoli che, parola del presidente De Laurentiis, non ha mai negato un interesse quanto mai forte. Una partita, quindi, che ora vede in vantaggio i nerazzurri. Con la Fiorentina - e il giocatore - spettatori partecipi e interessati.